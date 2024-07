Scheune gesucht Pfadfinderstamm braucht Hilfe

Gerne würden die Pfadfinder so schnell wie möglich eine Lösung finden, denn schon bald steht das nächste Zeltlager an, auf das sich alle Mitglieder des Stammes jetzt schon freuen. „In der Zeit vom 3. bis 17. August geht es nach Österreich“, verrät der Meutenführer. Die Freizeit ist vor allem von Aktivitäten in der Natur geprägt. „Wir sind immer draußen“, so der Ratinger. „Wir gehen wandern und sind viel im Wald unterwegs.“ Es stehen also ein paar Ausflüge auf dem Programm, und zwischendurch darf auch gespielt und getobt werden. Abends darf das klassische Lagerfeuer nicht fehlen, an dem natürlich auch Stockbrot gebacken wird.