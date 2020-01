Berliner Perspektive : Zwischen Washington und Ratingen

Der Ratinger Peter Beyer (CDU) pendelt für die Bundesregierung zwischen zwei Kontinenten.. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Seit zehn Jahren sitzt Peter Beyer (CDU) im Bundestag. Er ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung.

Da sitzt er nun und grübelt. Peter Beyer geht in sich. Er will Rückschau halten, Bilder abrufen. Es ist eine sehr beachtliche Wegstrecke: Seit zehn Jahren hat er seinen festen Platz im Bundestag, ist mittlerweile Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung.

Er ist seit seinem Einstieg in die Berliner Politik Mitglied des Auswärtigen Ausschusses (AA), er hat in den vergangenen Jahren sehr viel gelernt. „Und das Lernen hört nie auf“, sagt der Rechtsanwalt geradezu devot. Er kann sich noch gut an seine Zeit im Heiligenhauser Stadtrat erinnern. Vier Jahre lang hat er in diesem Stadtparlament gesessen. Einst war er auch sachkundiger Bürger.

Beyer weiß, wo er herkommt. Die Eltern wohnen in Hösel, sie sagen ihm, was der jüngste Sohn, der jetzt seinen 49. Geburtstag feierte, bei Interviews gut gemacht hat (oder schlecht). Die Eltern erden ihn. Müssen sie das tun? Wohl kaum, denn Beyer hat die Basis, also seinen Wahlkreis, in all den Jahren nie aus den Augen verloren.

Kommunale Themen sind ihm sehr wichtig. Er hat sie auf dem Radar, auch wenn er zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz weilt und über Krisenherde diskutiert. Beyer kann den Fokus sehr schnell aufs heimische Rheinland lenken – überhaupt kein Problem.

In Ratingen schaut man genau auf die Dinge, die in Berlin geschehen. Und man hat einen kurzen Draht zu Beyer. Die Stadt kann von seinen Kontakten profitieren. So gab es ein gutes Gespräch zwischen Stadtspitze, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und Beyer, der in Sachen Weststrecke aufs Tempo drücken will. Er war der Initiator der Dreier-Runde.

Man habe bei diesem Projekt bereits große Fortschritte erzielt, urteilt er. Die Umsetzung werde sicherlich noch ein paar Jahre benötigen, unterstreicht er. Man sei auf einem guten Weg. Und die Deutsche Bahn sei mit dabei. Klar, der Politiker hat natürlich auch gute Kontakte zur Konzernzentrale. Das kann sich später noch einmal auszahlen.

Rund 1000 Termine spult er pro Jahr runter, lebt in den jeweiligen Zeitzonen dieser Welt, versucht, die Politik des US-Präsidenten Donald Trump zu verstehen, spricht mit Senatoren, kümmert sich auch um den Westbalkan, ist so etwas wie ein ehrenamtlich tätiger Außenminister. Mittlerweile hat er einen Referenten, der ihn auf Reisen begleitet. Für Beyer sind diese vielfältigen Aufgaben – ob in Berlin, Washington, Shanghai, Lintorf oder Ratingen Mitte – ein Privileg.

Er sei dankbar, den Auftrag bekommen zu haben, Politik machen zu dürfen. Weltbühne, Schützenplatz, Stadthalle – überall hat Beyer seine Augen und Ohren. Es gibt eben Termine, an denen man unbedingt präsent sein muss, vor allem auf der heimischen Scholle. Die Ratinger achten sehr genau darauf. Das weiß er.

Beim Blick auf den Kalender 2020 ist klar: Der Karneval in Ratingen wird terminlich freigesperrt, hinzu kommen die Schützenfeste in Ratingen Mitte und in Lintorf. „Zu dieser Zeit bin ich definitiv in Ratingen und nirgendwo sonst“, sagt er resolut. Auch die Prinzenkürung sei für ihn ein Pflichttermin.

Man spürt: Beyer macht sein politischer Job sehr viel Spaß. Und er setzt in diesen unruhigen Zeiten mehr denn je aufs persönliche Gespräch und auf enge, vor allem stabile Kontakte in seinem großen und hart erarbeiteten Netzwerk.

Rückblende: Es ist im September des vergangenen Jahres. Große Momente in New York: Spielmannsmusik, Blumenfüllhörner, ausgelassene Stimmung, prächtig untermalt mit Hits aus dem Sommer- und Winterbrauchtum, Lederhosen, Dirndl und Schuhplattler, Dreigestirne, Schützen und Reiter auf der New Yorker Prachtmeile 5th Avenue – das ist die 61. Steuben-Parade.

Angeführt wird das bunte Treiben von Beyer, der mit dieser Ehre für seine Verdienste um die deutsch-amerikanischen Beziehungen ausgezeichnet wird. Mit von der Partie ist der Ratinger Schützenchef Gero Keusen mit einer großen Abordnung der Wilhelm Tell-Kompanie der St. Sebastiani-Bruderschaft.

Viele tausend Menschen säumen die 5th Avenue im Herzen Manhattans und demonstrieren damit ihre deutsch-amerikanische Verbundenheit. Sicherlich ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst, meint der Christdemokrat, der als Grand Marshall mit der blauen Ehrengast-Schärpe über der Schulter den Zug anführt und die Parade abnimmt. Besonders stolz ist er, dass er diese eindrucksvollen Bilder mit seinen Tellanern teilen kann, die für die Veranstaltung extra über den Atlantik geflogen sind.

Es ist Beyer eine große Ehre und Verpflichtung zugleich, denn er vertritt nicht nur die Bundesregierung, sondern als Mitglied der St. Sebastiani-Bruderschaft vor allem seine Heimatstadt Ratingen.

Seit 2009 engagiert er sich für die transatlantischen Beziehungen im Deutschen Bundestag. Wie gesagt: Er ist der Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung. Eine Aufgabe, die ihn sehr stark fordert, die ihn medial nicht selten in den Blickpunkt rückt.

Als Grand Marshall der Steuben-Parade reiht er sich in eine lange Liste von Persönlichkeiten ein, die sich um die deutsch-amerikanischen Beziehungen verdient gemacht haben. Hierzu gehören der ehemalige US-Außenminister und gebürtige Deutsche Henry Kissinger, der frühere Bundespräsident Walter Scheel und Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf – politische Schwergewichte.

Das Programm beinhaltet für die Ratinger einige Höhepunkte: So werden sie vom Bürgermeister der Stadt New York begrüßt, dann gibt es eine Benefizveranstaltung. Nach der Heiligen Messe in der St. Patrick‘s Cathedral, gefolgt von der Parade, nehmen die Gäste auf Einladung der Veranstalter am Oktoberfest im Central Park teil.

Die Steuben-Parade ist ein traditionsreicher Umzug, der jedes Jahr am dritten Samstag im September auf der Fifth Avenue in New York City stattfindet. Die Parade ist eines der größten Ereignisse im deutsch-amerikanischen Festkalender.

Sie wurde im Jahr 1957 von deutschstämmigen Amerikanern gegründet. Diese wollten die Traditionen ihrer Heimat aufrechterhalten. Die Deutschamerikaner sind bis heute nach Angabe der Organisatoren die größte Einwanderergruppe in den USA.

Etwa 15 Prozent aller US-Amerikaner sind deutscher Herkunft oder Abstammung. Allein in New York City leben etwa 500.000 Deutschstämmige. Die Ratinger Schützen sind sich einig: Es sind unvergessliche Momente, von denen man noch lange sprechen wird – daheim im Rheinland.

Auch diese Bilder von der Steuben-Parade wird Beyer in Erinnerung behalten. Eine vierte Legislaturperiode in Berlin würde er gerne anhängen. Er habe noch so viel vor, sagt er. Und er spüre eine ungebrochene Energie.

Freizeit hat der Pendler zwischen den Welten nicht mehr. Selbst für den geliebten Laufsport ist kein Platz mehr. Beyer bedauert das. Aber er weiß auch: Seine politischen Aufgaben füllen ihn aus. Er geht darin auf – ob in Berlin, Washington oder Breitscheid.