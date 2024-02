Neue Jazz-Reihe in Ratingen Sunday Jazz kommt gut an

Konstantin Wienstroer stammt aus einer Neusser Musiker und Architektenfamilie, und so ist auch sein Spiel am Kontrabass ein starkes Gerüst für die Musik. Er studierte sein Instrument zunächst in Wien. Wienstroer ist Folkwang-Preisträger in der Sparte Jazz. Nach dem Konzertexamen 1996 an der Folkwanghochschule in Essen, wirkte er bei zahlreichen Tourneen, unter anderem in die USA, Japan, Schweiz, Großbritannien mit. Auch Konstantin Wienstroers aktuelle Musikprojekte sind weit gefächert. Er ist Mitglied der André Krengel Acoustic Embassy, verschiedener Weltmusikprojekte, spielt Jazz und Artverwandtes in kleinen Besetzungen und im Minimaltrio Triobravo. Bei Studio- und Livetätigkeiten ist er in unterschiedlichsten Stilistiken mit E-und Kontrabass unterwegs.