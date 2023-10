Tragödchen Ratingen Akustische Wanderung durch Rock, Folk und Jazz

Die Stärken Peter Autschbachs sind seine glanzvollen und ausdrucksstarken Melodien, die in einer energiegeladenen Lebendigkeit zum Ausdruck kommen. Was der Gitarrist komponiert, hat sowohl einen poetischen, als auch bodenständigen Aspekt. Sein Spiel bewegt sich im Wechselbereich von Rock, Folk und Jazz. Dabei drängt sich kein stilistisches Klischee in den Vordergrund. Was er anpackt und musikalisch umsetzt, ist keinem Diktat unterworfen, sondern atmet den Geist freier Selbstbeschränkung.