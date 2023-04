Tipps und Tricks Pétanque-Union startet Schnupperkurs für Boulespieler

() Die Pétanque Union Ratingen Lintorf bietet am Freitag, 21. April, auf der Anlage am Beeker Hof einen neuen Schnupperkurs rund um das Spiel mit den silbernen Stahlkugeln an. Jeweils um 17 Uhr, an insgesamt zehn Freitagen können Interessierte alles über das Spielgerät, die richtige Technik und über die beste Taktik erfahren.