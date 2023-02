360 Grad Klinik Ratingen Wenn das Kniegelenk schmerzt

„In unserem zertifizierten Endoprothetik-Zentrum können wir auf eine hohe Expertise und viel Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen und auf die Bedürfnisse unserer Patienten individuell eingehen“, ergänzt Dr. Sascha Somogyi, Oberarzt der Unfallchirurgie in der Fachklinik 360°. Die Fachärzte informieren im Patientenvortrag am 16. März ausführlich zur Gelenkspiegelung bei Knieproblemen und zum künstlichen Kniegelenk.