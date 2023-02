Parlamentarischen Patenschafts-Programm Von Brentwood (USA) nach Lintorf

Genau das sei das Wichtige bei diesem Programm, hebt Beyer hervor. So lernen junge Menschen eine andere Kultur kennen – nicht nur die Deutschen die Amerikaner, sondern auch die Amerikaner unsere Kultur. Daraus wachse ein gegenseitiges Verständnis. Und dieses Verständnis helfe, wenn es mal nicht so gut läuft, wie uns die Vergangenheit bereits gezeigt habe. Die Corona-Pandemie hatte in den vergangenen Jahren die Möglichkeiten des internationalen Schüleraustausches erheblich eingeschränkt, das gehöre nun der Vergangenheit an, freute sich Beyer.