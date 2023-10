Pastorale Einheit Sieben Jahre Planung stehen bevor

Info

Diese drei Kirchen gehören künftig zur Pastoralen Einheit:

Die Kirche St. Peter am Münzenberger Platz. 8 in Essen-Kettwig, St. Josef an der Heiligenhauser Straße 4 in Kettwig und die St. Laurentius Kirche an der August-Thyssen-Straße 100 in Mülheim-Mintard.

St. Matthias an der Rheinstraße 158 in Kettwig wird inzwischen nicht mehr regelmäßig für Gottesdienste genutzt