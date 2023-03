Pastorale Einheiten Jetzt geht es um Strukturen und Inhalte

Das Erzbistum Köln und katholisch.de, das Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland, haben sich zu den neuen Patoralen Einheiten gemeldet. Die 67 neuen Pastoralen Einheiten im Erzbistum Köln stehen jetzt fest: In drei Fällen hätten noch Entscheidungen ausgestanden, die nach der Empfehlung des diözesanen Koordinierungsteams nun von Kardinal Rainer Maria Woelki betätigt worden seien, heißt es in einer Mitteilung der Diözese.