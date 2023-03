Ratingen/Heiligenhaus Pastorale Einheiten stehen fest

Ab sofort steht die individuelle Entwicklung der 67 Pastoralen Einheiten im Fokus. „Jede zukünftige Pastorale Einheit steht zu Beginn der weiteren Entwicklung an ihrem ganz individuellen Punkt und startet daher in einer eigenen Ausgangskonstellation in die anstehenden Veränderungen“, so Markus Bosbach, Leiter der Hauptabteilung Entwicklung Pastorale Einheiten. „Somit kann und darf es nicht den einen, zeitgleichen Entwicklungsweg für alle Pastorale Einheiten geben; vielmehr wird der Entwicklungsweg in jeder Pastoralen Einheit unterschiedlich verlaufen.“