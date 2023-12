An(ge)dacht Das Weihnachtswunder

Was bedeutet das WDR-Weihnachtswunder für mich als Christ und Pastor kurz vor dem Weihnachtsfest? Gibt es eine Verbindung zwischen dem Glashaus in Düsseldorf und dem Stall von Betlehem? Ist nicht der einfache Stall von Bethlehem so etwas wie ein Glashaus? Gott macht sich sichtbar. Und oh Wunder – wir sehen ein Kind. Der große Gott zeigt sich verletzlich als Säugling. Dieses Kind schafft es, eine wunderbare Botschaft in die Welt zu bringen: Gewalt und Hass müssen die Welt nicht bestimmen. Es ist das, was wir mit dem WDR-Weihnachtswunder auch gespürt haben: Die Liebe gewinnt! Frohe Weihnachten!