Ratingen : Party bringt zehn Bands auf zehn Bühnen

Ratingen Das Partyfieber schlägt am Samstag, den 12. Oktober wieder zu. Die Gastronomie in der Innenstadt ist bereits gut gerüstet, um die Freunde der Livemusik gebührend zu bewirten. Das Programm ist bunt gemischt, um jedem Musikfan das richtige auf die Ohren zu geben.

So bieten die Lokalmatadoren im Tragödchen mit „Humbug an der Spritze“ im Buchcafé eine Hommage an Hanns Dieter Hüsch. Rezitation : Bernhard Schultz. Musikalische Begleitung: „Ohne Zwei F el Folk“ mit Thomas Schneider und Heribert Horstig (Gitarren), Charlotte (voc) und Bernhard Schultz (Gitarre, Klavier, Geige). Hanns Dieter Hüsch ist sowohl einer der produktivsten und erfolgreichsten Vertreter des literarischen Kabaretts in Deutschland des 20. Jahrhunderts, als auch als Synchronsprecher weit bekannt. Um das alles zu erleben sollte man sich eine der Karten im Vorverkauf sichern. Die Karten können ab September in allen teilnehmenden Lokalen für 13 Euro erworben werden und gelten für alle Konzerte. Die Anfangszeiten liegen voraussichtlich zwischen 20 und 22Uhr, die Bands musizieren bis zu vier Stunden. Natürlich gibt es für Kurzentschlossene und Mitgenommene auch Abendkassen in jedem Lokal.