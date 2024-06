Parkfest in Cromford Spiel, Spaß und jede Menge Gewinner

Das mit dem guten Wetter relativierte sich dann am Nachmittag, als dunkle Wolken aufzogen. Aber es gab ja auch im Museum selbst vieles zu entdecken. Die Spinning Jenny, eine Spinnmaschine des 18. Jahrhunderts, beispielsweise trat auch in diesem Jahr wieder in Aktion. Zur Feier des Tages brachte das Textilmuseum die Spinnmaschinen in Schwung. Auch heute noch zeigt die originalgetreu nachgebaute Water Frame des 18. Jahrhunderts anschaulich, wie aus Rohbaumwolle ein fester Faden gesponnen wird – und das alles bei freiem Eintritt.