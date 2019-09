Parken : Ohne Satzung keine Gebühren für Parkautomaten

Ratingen Die neue Gebührenordnung liegt vor und wird voraussichtlich vom Rat am Dienstag, 1. Oktober, verabschiedet.

(JoPr) Bis Anfang Oktober können Autofahrer auf sieben Parkplätzen in der Innenstadt unbegrenzt gratis parken: Und zwar dort, wo eigentlich Parkautomaten gefüttert werden müssten. Bekanntlich waren die Geräte an der Stadthalle, der Hans-Böckler-Straße und an der Musikschule an der Poststraße immer wieder und teils über einen längerer Zeitraum defekt.