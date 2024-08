Ratingen rüstet Parkautomaten um Ab sofort gelten neue Parktarife

Prüfend werfen die Mitarbeiter des Ordnungsamts einen Blick in den Parkautomaten Nummer eins an der Stadthalle. Äußerlich sehen sie aus wie immer, das Innenleben ist jedoch in den vergangenen Wochen ausgetauscht worden. Eine völlig neue Technik zog ein. Und in der Nacht zum 1. August sollen die Automaten auf die neuen Tarife umgestellt werden.