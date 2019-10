Gesundheit : Osteoporose: Seminar für Patienten

Ratingen (RP) Osteoporose ist das Thema der Patientenveranstaltung in der Fachklinik 360° am 10. Oktober, 17 Uhr – von Ursachen, Diagnostik, Vorbeugung bis zu Therapie-Empfehlungen. Das menschliche Knochensystem baut sich ein Leben lang um und passt sich damit den unterschiedlichsten Lebensanforderungen an.

