Gebäude in Ratingen Ost Bahnhof muss dringend saniert werden

Der neue Pächter im Bürgerhaus, Christian Pannes, hatte in der Vergangenheit ebenso Interesse das Bahnhofsgebäude in Ost zu nutzen wie der Inhaber der Tanzschule am Wall. Doch beide erhielten keinen Zuschlag, beziehungsweise sind abgesprungen. Seit dem Jahr 2004 gehört das Gebäude aus dem Jahr 1872 der Stadt Ratingen. Aber das denkmalgeschützte Ensemble verfällt seit Jahren zusehens.