In St. Peter und Paul : Orgelwelten: So klingt Hoffnung

David Briggs spielt in St. Peter und Paul. Foto: Michael Hudson

Ratingen David Briggs spielt am Tag der Deutschen Einheit in St. Peter und Paul auf der Seitert-Orgel. Der Eintritt ist frei, um eine Spende gebeten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) In ihrer 25. Saison begrüßen die Ratinger Orgelwelten alte Freunde als Hoffnungsträger. Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, ist mit David Briggs ein echter Brückenbauer und Botschafter der Musik zu Gast an der Seifert-Orgel. Am renommierten King’s College in Cambridge und zeitgleich in Paris bei Jean Langlais ausgebildet, vereinigt Briggs die hohe Chortradition Englands mit der traditionsreichen Orgelschule Frankreichs. Nach seinen Wettbewerbserfolgen in St. Albans und Paisley bekleidete er diverse Kathedralpositionen in Hereford, Truro und Gloucester bevor es ihn 2003 nach Nord-Amerika zog. Seit 2017 wirkt er als Artist in Residence an der Cathedral of St. John the Divine in New York.

Als Konzertorganist und Improvisator bereist er die ganze Welt. Er unterrichtet an der Universität Cambridge, ist regelmäßig Mitglied in internationalen Wettbewerbsjurys und ist gefragter Pädagoge bei Meisterkursen in Europa und Nordamerika. Als Komponist entwickelte er einen persönlichen Stil geprägt von seiner Verehrung für den legendären Improvisator Pierre Cochereau und die französische Klangsinnlichkeit sowie aus seiner reichen Erfahrung als Chorist und Orchestermusiker schöpfend.

2008 schrieb er als zweiten Beitrag für das Ratinger Orgelbuch im Auftrag des Fördervereins Musica sacra Ratingen ein Triptyque de Noël über adventliche und weihnachtliche Weisen aus der Feder Friedrich von Spees.

Als Hommage an die Pariser Kathedrale komponierte David Briggs eine Messe für 2 Orgeln und Chor. Die ganz aus dem Raffinement der französischen Klangsprache entstandene Vertonung des Mess-Ordinariums wird der Ratinger Kammerchor unter Leitung von Dominikus Burghardt singen. Das für exquisiten Chorklang und Programme jenseits des Mainstreams bekannte Ratinger Ensemble hat das Werk am vergangenen Sonntag erstmals mit Briggs an der Orgel im Altenberger Dom aufgeführt.

In St. Peter und Paul wird es am Staatsfeiertag eine echte Notre-Dame-Version geben, da hier die beiden Orgeln, auf der Empore die „Grand orgue“ und im Osten hinter dem Hochaltar die „orgue de choeur“ genau den Surround-Effekt ermöglichen, wie es in französischen Kathedralen Usus ist.

Nach einer eigenen Improvisation wird David Briggs im zweiten Teil des Konzertes Früchte des Corona-Jahres 2020 darbieten: Während des strengen Lockdowns in New York entsann er sich einer alten Tonbandaufzeichnung mit Improvisationen des legendären Notre-Dame-Organisten Pierre Cochereau aus den Jahren 1962-64. Eine spannende Zeit in der Pariser Kathedrale, wo die Cavaillé-Coll-Orgel mit einem neuen Spieltisch ausgestattete wurde und die neuesten technischen Innovationen den Improvisator Cochereau zu immer neuen Pirouetten seiner Kunst inspirierten.

Wie schon in den 90er Jahren setzte David Briggs die Tonaufzeichnungen in Notenschrift um: ein komplexes Unterfangen bei der klanglichen Bandbreite des Instrumentes Orgel und der großen Raumakustik in Notre Dame! So wird David Briggs beim organistival-Abend eine Orgel-Messe der 60er Jahre in Notre Dame wiedererstehen lassen mit den von Energie und Poesie erfüllten Improvisationen Cochereaus während des Gottesdienstes.

Die „Suite liturgique“ wird am vor 10 Jahren eingeweihten Chorraum-Spieltisch der Seifert-Orgel in St. Peter und Paul eine hoffnungsvolle, der Zukunft zugewandte musikalische Botschaft und einen Brückenschlag über alle Grenzen von Nationen und Kulturen zum „Tag der deutschen Einheit“ zelebrieren.