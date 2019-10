St. Peter und Paul : Orgelkonzert zum Tag der deutschen Einheit

Ratingen Zu Gast an der Seifert-Orgel ist Geerten van de Wetering. Er gewann 2018 den Improvisationswettbewerb in Haarlem.

Der Improvisationswettstreit ist der älteste Orgelwettbewerb in Europa und führt alle zwei Jahre die größten Talente auf dem Gebiet der Improvisation, eine internationale Jury und Besucherströme aus aller Welt ins malerische Haarlem und die berühmte Groote Sint Bavokerk am Markt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die Idee, die Improvisationskunst, die damals in den Niederlanden gar nicht so hoch im Kurs stand, zu fördern. Zunächst wurden die Kandidaten ausgewählt und eingeladen, sich an der großem Müller-Orgel, an der schon Mozart improvisiert hatte, zu messen in der Stehgreiferfindung über Themen der Jury. Damit war nicht nur der Grundstein zu einem der berühmtesten Wettbewerbe für freie Improvisation gelegt, sondern auch ein europäisches Künstlertreffen institutionalisiert. „Wenn man die Liste der Kandidaten liest und die Namen der Jurymitglieder, so war Haarlem ein Weg der Völkerverständigung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich Deutsche und Niederländer, Organisten und Komponisten aus Frankreich, England, Österreich, Italien und auch aus den Ländern des „Ostblocks“, also der DDR, Ungarns, der Tschechoslowakei und Polen begegneten und zusammen musizierten“, bemerkt Ansgar Wallenhorst. Der Ratinger Kantor errang im Bach-Jahr 2000 den Grand Prix in Haarlem – als 5. Deutscher überhaupt-, war mehrmals in der Jury und ist seit 2018 im Vorstand des Haarlem Festivals als künstlerischer Berater tätig. Zwei seiner Schüler gewannen bislang den Wettstreit: Gerben Mourik und Geerten van de Wetering, der Gewinner von 2018.