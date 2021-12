Ratingen : Stadt organisiert Papiermüllabfuhr neu

Ratingen Die Blaue Tonne wird ab Mitte nächsten Jahres für alle Haushalte verpflichtend. Die Abfuhr wird auf einen 14-Tage Rhythmus umgestellt. Die Container-Standorte werden im Gegenzug reduziert.

(RP) Ein Blick in den neuen Abfallwegweiser der Stadt, der derzeit an alle Ratinger Haushalte und Gewerbetreibenden verteilt wird, verrät es schon: Im nächsten Jahr wird es eine große Umstellung bei der Papierentsorgung geben.

Hintergrund der Umstellung ist die deutliche Zunahme des Versand- und Onlinehandels in den vergangenen Jahren und damit auch die Menge an Verpackungen aus Papier und Pappe. Die Folge ist, dass sich die blauen Tonnen rasch füllen. Genauso schnell füllen sich die Depotcontainer für Altpapier an den Standplätzen, was dazu führt, dass Kartonagen neben die Container gestellt werden. Diese Vermüllung“ der Standplätze senkt die Hemmschwelle für andere wilde Müllablagerungen.