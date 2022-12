St. Peter und Paul Ratingen Organisationsteam bereitet Sternsinger-Aktion 2023 vor

Wegen der Pandemie konnten im letzten Jahr nur vereinzelt Sternsingergruppen den Segen persönlich in die Häuser bringen. Doch der Kreativität der Sternsinger war es zu verdanken, dass fast 1000 Sammeltütchen in Briefkästen gesteckt wurden. So kam doch noch eine stattliche Summe für die verschiedenen Projekte beim Missionswerk Sternsinger zusammen. So konnte sich auch das Projekt der Franziskaner-Minoriten in Sucre „Casa Antonio“ in Bolivien über eine Unterstützung freuen.