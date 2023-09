Kunst in Ratingen Ausstellung Montmartre 23 zeigt Kunst unter freiem Himmel

Kunst in ihren unterschiedlichen Facetten zugänglich machen: Das ist das Ziel der Ausstellung „Montmartre 23“, die am Freitag, 15. September, von 14 bis 18 Uhr unter den Arkaden und im Stadtgraben am Obertor 2-10 zu sehen sein wird. Verschiedene Künstler stellen dort Bilder, Grafiken, Fotografien, Skulpturen und Kunsthandwerk aus und arbeiten an ihren Kunstwerken, während ihnen die Besucher über die Schultern schauen dürfen.