Ratingen Online-Umfragen zu verkaufsoffenen Sonntagen

Ratingen Gestern endete die Online-Umfrage zum nächsten verkaufsoffenen Sonntag. Ratingen könnte zum Beispiel für andere Städte werden. Es gibt bereits Anfragen anderer Kommunen.

An vielen verkaufsoffenen Sonntagen war kritisiert worden, dass die Veranstaltung nur Beiwerk gewesen sei, die eigentliche „Attraktion“ aber der Shoppingsonntag war. Das traf vor allem kleinere Kommunen: Die dortigen Veranstalter, meist Werbegemeinschaften in Vereinsform, können größere Events, die tatsächlich viele Besucher anlocken, gar nicht stemmen. Davon ist man in Ratingen weit entfernt: Die Veranstaltungen des City-Kaufs beispielsweise sind Tradition und locken stets viele Tausend Besucher an: Die gerne dazu beantragten verkaufsoffenen Sonntage waren auch nach strenger Auslegung der Vorschriften genehmigungsfähig - allerdings mit einem enormen bürokratischen Aufwand verbunden, um Klagen heil überstehenden zu können. Unter anderem müssen Kaufleute ihre Kunden zählen, und auch die Quadratmeterzahl der Verkaufsfläche wurde mit der Veranstaltungsfläche gegengerechnet - ein Fest für Bürokraten, ein Graus für Geschäftsleute und Veranstalter.