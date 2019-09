Verkaufsoffene Sonntage in Ratingen : Umfrage „verkaufsoffene Sonntage“

Ratingen Die Stadt Ratingen bittet die Bürger um Mithilfe.

(RP) Anlässlich des Ratinger Adventsleuchten in Ratingen Mitte und des Nikolausmarktes in Hösel am 1. Dezember sollen verkaufsoffene Sonntage beantragt werden. Für das Genehmigungsverfahren zur Sonntagsöffnung bittet die Stadt erneut um die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, indem diese an der Online-Umfrage teilnehmen und den Anlass für ihre Besuche in der Innenstadt und Hösel am 1. Dezember 2019 per Mausklick kundtun. Hierfür ist die Website https://umfragen.rmg-ratingen.de/ noch bis zum 10.09.2019 freigeschaltet.