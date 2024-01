Bürger ärgert sich über Stadtwerke Internetseite konnte zum Jahreswechsel nicht aufgerufen werden

„Da ich bei den Stadtwerken Ratingen als Selbstableser gelistet bin, habe ich am 31. Dezember, die Gas-, Strom- und Wasserzähler abgelesen, um die Daten online einzugeben“, so der Ratinger. Doch: „Die Internetseite der Kommitt war am 31. Dezember 2023 und am 1. Januar 2024 nicht erreichbar, sie wurde überhaupt nicht geladen.“