Schwerkranker Ratinger gestorben : Marina Moßmann postet Gedicht im Namen ihres toten Mannes

Marina und Oliver Moßmann mit ihrem Sohn. (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Ratinger Oliver Moßmann ist tot. Er starb an einer tödlichen Nervenkrankheit. Das Schicksal der Familie hat viele Menschen in der Region bewegt. Seine Frau veröffentlichte in den sozialen Medien einen Nachruf.

Sein letzter großer Wunsch wurde ihm noch erfüllt. Mitte August konnte Oliver Moßmann die Geburt seines Sohnes miterleben. Selbstverständlich war das nicht. Der Ratinger litt unter Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer tödlich verlaufenden Nervenkrankheit, die den Betroffenen immer bewegungsunfähiger macht, bis schließlich auch die Atemmuskulatur so angegriffen ist, dass er erstickt.

Schon dass Moßmann noch einmal Vater werden könnte, hielten die Ärzte eigentlich für unwahrscheinlich. Doch Marina Moßmann wurde schwanger und Oliver Moßmann durfte seinen Sohn kennenlernen. Vier Monate lang konnte er „Klein Oliver“ streicheln und seine Hand halten. Unsere Redaktion hat über die Familie berichtet.

„Oliver hat der Krankheit jede Sekunde abgerungen und musste am Dienstag nun doch von mir gehen“, schrieb Marina Moßmann am 5. Dezember auf Facebook. „In tiefer Trauer und Dankbarkeit, Marina“.

Für Oliver endete damit ein langer Überlebenskampf. Vor drei Jahren bemerkte er zum ersten Mal, dass er den linken Fuß nicht mehr anheben konnte. Danach holte sich die Krankheit immer wieder ein weiteres Stück seines Körpers. Sich künstlich beatmen zu lassen, war für ihn von Anfang an keine Option. Seine Kinder sollten nicht sehen, dass er nur noch durch eine Maschine lebt. Was der kleine Oliver aber irgendwann sehen und hören wird, sind Video- und Sprachaufnahmen von seinem Vater, die er für ihn hinterlassen hat.

Auf Facebook postete Marina außerdem auf Olivers Wunsch ein Gedicht für alle, die sein Schicksal mitverfolgt haben:

„Tot ist überhaupt nichts:

Ich glitt lediglich über in den nächsten Raum.

Ich bin ich, und ihr seid ihr.

Warum sollte ich aus dem Sinn sein, nur weil ich aus dem Blick bin?

Was auch immer wir füreinander waren, sind wir auch jetzt noch.

Spielt, lächelt, denkt an mich.

Leben bedeutet auch jetzt all das, was es auch sonst bedeutet hat.

Es hat sich nichts verändert, ich warte auf euch, irgendwo sehr nah bei euch.

Alles ist gut.“ (Annette von Droste-Hülshoff)