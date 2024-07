Station auf dem Schützenplatz Französisches Flair in Lintorf

„Französische Oldtimer sind etwas ganz besonderes. Sie haben einen ganz speziellen Charme mit ihrer nostalgischen Innenausstattung und der ausgefeilten Federung“, sagte Besucher Marcus Eichler. Der Fan französischer Autos und von Frankreich im Allgemeinen ließ es sich nicht nehmen, bei dem großen Treffen auf dem Schützenplatz vorbeizuschauen. Auch Angelika Kompalik liebt Frankreich. Sie war schon am Vortag beim Frankreichfest in Düsseldorf und wollte sich am Samstag am Thunesweg die Oldtimer anschauen (die sie schon 2023 am Burgplatz bewunderte). Besonders angetan hatte es ihr eine rote „Ente“. Sie erinnerte sie an ihren ersten eigenen 2CV.