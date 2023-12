Advent in Ratingen Besinnliche Stimmung im ökumenischen Weihnachtsdorf

Bereits am Freitagabend beim Auftakt zum ökumenischen Weihnachtsdorf war der Garten der evangelischen Stadtkirche mit seinem Feuer und den Lichtern ein ganz besonderer Ort. „Jemand hat seine Gitarre geholt und dann den ganzen Abend gespielt“, erzählt Andrea Laumen, die in der Stadtkirche für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist. Dieser Teil des Weihnachtsdorfes wird von der evangelischen Kirchengemeinde und der Stiftung Zukunftskinder gestaltet. „Der Erlös geht an die Stiftung“, sagt Andrea Laumen. Derzeit werden insgesamt rund 100 Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Gruppen betreut, darunter viele geflüchtete Kinder.