Ökumenisches Weihnachtsdorf Kirchengemeinden laden zum Bummeln ein

Los geht es a, Freitag, 8. Dezember, ab 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Am Samstag, 9. Dezember, lädt der ökumenische Weihnachtsmarkt von 11 bis 21 Uhr ein. Am Sonntag öffnet das Weihnachtsdorf von 11 bis 18 Uhr seine Pforten. Zur Abschlussandacht versammeln sich die Besucher am Sonntag, 17 Uhr im Pfarrzentrum Peter und Paul.