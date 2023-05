Christen feiern gemeinsamen Gottesdienst Konzertgottesdienste füllen Ökumene in Homberg mit Leben

In seiner Predigt gab Kurt-Peter Gertz dann nicht nur eine Vorschau auf das nächste Musikstück von Dietrich Buxtehude, „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz“, sondern er legte auch den zugrunde liegenden Psalm 51 dar, in dem es darum geht, dass der Mensch nach dem ehrlichen Eingeständnis seiner Schuld vor Gott Vergebung findet und einen Neuanfang in Freude erwarten darf – eine wahrhafte Erlösung also. Buxtehudes Vertonung dieses Gedankens wurde erneut durch Constanze Backes vorgetragen.