Vorübergehende Anpassung Personalengpass: Stadtteilbibliotheken ändern Öffnungszeiten

So ist die Zweigstelle in Hösel nach dem Ende der weihnachtlichen Schulferien donnerstags und freitags geöffnet. In der Stadtteilbibliothek in Homberg können die Besucher dienstags und donnerstags Medien ausleihen. Die Zweigstelle in West öffnet dienstags und freitags ihre Pforten für die Besucher. Die Lintorfer Stadtteilbibliothek bietet wie gewohnt jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag ihren Service an. Somit ist gewährleistet, dass alle Stadtteilbibliotheken an mindestens zwei Tagen pro Woche besucht und Medien ausgeliehen werden können.