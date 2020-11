Wegen Corona-Verordnung geschlossen : Landesmuseum präsentiert sich online

Das Haus an der Bahnhofstraße in Hösel bleibt den ganzen November geschlossen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hösel Alle geplanten Veranstaltungen müssen im November ausfallen. Sie sollen aber, soweit möglich, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

(RP) Das Oberschlesische Landesmuseum ist zunächst für den gesamten Monat November geschlossen. Für das Museum maßgeblich ist die NRW-Coronaschutzverordnung in ihrer aktuellen Fassung vom 30. Oktober, laut derer auch Museen vom Lockdown im November betroffen sind. Alle für diesen Zeitraum geplanten Veranstaltungen müssen ausfallen, werden aber, soweit möglich, auf einen späteren Termin verschoben.

Wie beim ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres wird das Museum über seine Online-Kanäle wie Facebook, Instagram und die OSLM-Webseite den Kontakt halten und auf diese Weise Einblicke in die Museumsarbeit gewähren, die auch hinter verschlossenen Türen weitergeht.

Sollte das Museum an der Bahnhofstraße im Dezember wieder öffnen können, wird weiterhin die Ausstellung „Eine andere Welt: Planet Silesia“, eine Fotoausstellung der Gruppe Karbon zu sehen sein. Außerdem werden unter dem Titel „Unsere Natur – Die Schönheit der Welt“ künstlerische Arbeiten der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Liebfrauenschule in Ratingen gezeigt, die sich in den Fachbereichen katholische und evangelische Religion kreativ mit den Themen Schöpfung, Natur und Umwelt auseinandergesetzt haben. Dies ist ein Projekt im Rahmen des Jugendkulturjahres.