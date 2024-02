Kultur in Ratingen Oberschlesisches Landesmuseum plant neue Ausstellungen

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurde das Jahresprogramm des Oberschlesischen Landesmuseums vorgestellt. Mit einem Workshop am Samstag, 10. Februar (13 bis 15 Uhr) unter dem Titel „Daten und Dokumente. Was lese ich aus den Exponaten?“ und einem Finissage-Rundgang mit dem Museumsdirektor am 18. Februar um 15 Uhr endet die Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“. Die Ausstellung beleuchtete die Geschichte Oberschlesiens in den Jahren 1922-1939, als die Region zwischen Deutschland und Polen geteilt war und die Bevölkerung vor ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen stand.