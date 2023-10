Oberschlesisches Landesmuseum Vortrag beleuchtet Konflikt in Nordirland

Die durch die Vortragsreihe thematisch ergänzte Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ greift noch bis zum 18. Februar 2024 die komplexe Thematik der Teilung Oberschlesiens im Jahr 1922 auf und knüpft zugleich an zeitgeschichtliche Ereignisse in Europa an. Mehr Information gibt es im Internet.