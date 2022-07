Oberschlesisches Landesmuseum in Hösel : Neue Webseite für Höseler Museum

Oberschlesisches Landesmuseum in Hösel

Hösel Auch die Stiftung Haus Oberschlesien und das Kulturreferat präsentieren sich neu. Alle drei Einrichtungen sind jetzt unter einem digitalen Dach vereint.

(RP) Das Oberschlesische Landesmuseum geht mit einer neuen Webseite an den Start. Nachdem es sich vor einigen Monaten bereits ein neues Corporate Design gegeben hat, ist nun auch die neue Webseite attraktiver und benutzerfreundlicher umgestaltet. Damit konnten auch die neuen Webseiten der Stiftung Haus Oberschlesien und des Kulturreferenten für Oberschlesien freigeschaltet werden. Letztere soll als Themenportal mit diversen Materialien, von Abschlussarbeiten über Zeitzeugeninterviews bis hin zu Webdokus und Filmen, rund um Oberschlesien informieren und stetig weiter wachsen.

„Wir hatten uns fest vorgenommen, die drei Webseiten in einem gemeinsamen Layout zu gestalten und miteinander zu verzahnen. Damit trägt jeder der drei Akteure seinen Anteil zum Wissenstransfer über Oberschlesien bei und steht zugleich visuell für unsere „Oberschlesische Botschaft“ in Ratingen-Hösel. Das war technisch kein leichtes Unterfangen. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen“, so Andrea Perlt, Direktorin des Oberschlesischen Landesmuseums.