Aktionen zum Tag der Druckkunst Mitmachaktionen vermitteln Druckkunsttechniken

Seit 2018 gehört die Druckkunst zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Aus diesem Anlass ruft der Bundesverband bildender Künstler (BBK) am 15. März bereits zum sechsten Mal zum Tag der Druckkunst auf. Hierzu finden bundesweit an mehr als 300 Orten Veranstaltungen statt. Neuerdings beteiligt sich auch das Oberschlesische Landesmuseum an diesem Aktionstag und bietet am Freitag, 15. März, von 11 bis 18 Uhr eine Vielzahl von Mitmachaktionen rund um das Thema Druckkunst an. Unter dem Motto „Druck dich satt“ sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.