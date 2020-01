In unpolitischer Mission : NRW-Innenminister besucht Karnevalssitzung in Ratingen

Ratingen Hoher Besuch bei der „Viva Ratingia“: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) war bei der Karnevalssitzung in der Stadthalle zu Gast. Zur Feier des Tages trug er eine Pickelhaube.

Was macht ein NRW-Innenminister, wenn er mal abschalten will? Nun, im Fall von Herbert Reul (CDU) kann das ein Abstecher in den Karneval sein. Und so war es auch: Der Politiker, der gern nach Ratingen kommt, war Gast der Sitzung Viva Ratingia in der Stadthalle, veranstaltet von den Roten Funken, die wieder ein bunte Mischung auf der Bühne präsentierten.