Rettungsdienst in Ratingen und Heiligenhaus : Kreis sucht Notfall-Sanitäter

KREIS METTMANN Erfreuliche Statistik für Ratingen: Nur zwei Planstellen sind frei. Man setzt hier auch auf besondere Wege bei der Ausbildung, verlässt sich nicht auf den Stellenmarkt.

Eine klare Ansage: „Wir brauchen kreisweit etwa zehn Prozent mehr ausgebildete Notfallsanitäter“, sagt Arne Köster, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Mettmann. Derzeit liege die Zahl der entsprechend qualifizierten hauptamtlichen Kräfte bei rund 600, dazu kommen einige Rettungssanitäter. Notfallsanitäter wird man erst nach drei Jahren Ausbildung , es gibt allerdings für Brandmeister die Möglichkeit, die Notfall-sanitäterausbildung aufzusatteln. „In Ratingen gibt es gerade zwölf Brandmeister, die in dieser Ausbildung sind“, sagt Feuerwehrchef René Schubert. Bei den freien Planstellen für Notfallsanitäter stehe Ratingen derzeit nicht schlecht da: Es gibt zwei. Großen Wert legt man auf die eigenen Ausbildung swege, wie die Vereinbarung zur Ausbildung mit Partnern in Bocholt . Denn Schubert weiß: „Auf dem freien Arbeitsmarkt findet man kein geeignetes Personal.“

Personalmangel – das Thema wird in den nächsten Monaten auch die Kommunalpolitiker in den einzelnen Städten beschäftigen, weil die Ausbildung der hauptamtlichen Retter über die Kommunen erfolgt.

An dem Beruf Interessierte gebe es dem Rettungsdienst-Chef zufolge viele. Die Kosten für die Ausbildung werden weitgehend von den Krankenkassen refinanziert. Dafür, dass die Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren so drastisch gestiegen sind, gibt es mehrere Gründe. „Gestiegen ist die Zahl der internistischen Notfälle“, sagt Köster, der von Haus aus Anästhesist ist und neben seiner Tätigkeit beim Kreis an der Uniklinik Düsseldorf beschäftigt ist.