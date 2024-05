Neue Entwicklung Notdienstpraxen werden bis Ende März 2025 fortgeführt

Gute Nachrichten für die Stadt. Nach der insolvenzbedingten Schließung des St. Marien-Krankenhauses in Ratingen zum 15. Mai hat die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) in Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) einen vorläufigen Weiterbetrieb der örtlichen ambulanten Notdienstpraxen beschlossen. Über die Wintermonate wird der Betrieb sowohl in der allgemeinen als auch in der kinderärztlichen Notdienstpraxis an der Mülheimer Straße 37 zu den gewohnten Zeiten fortgesetzt.