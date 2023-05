Grundsteuer-Reform Stadtverwaltung fordert zu Grundsteuererklärung auf

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist eigentlich am 31. Januar dieses Jahres abgelaufen. Ende Februar haben die Finanzämter begonnen, die Eigentümer, von denen ihnen noch keine Erklärung vorlag, an die Abgabe zu erinnern. Hier kann es zu Überschneidungen gekommen sein. Wer die Erklärung abgegeben, aber dennoch ein Erinnerungsschreiben erhalten hat, sollte sich mit seinem zuständigen Finanzamt in Verbindung setzen. In vielen Fällen lässt sich am Telefon schnell klären, wo das Problem lag, zum Beispiel ein Zahlendreher oder ein falsches Aktenzeichen.