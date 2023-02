Ärger um Plätze an weiterführenden Schulen Schüler bangen um Plätze in Ratingen

Deshalb stehen die Düsseldorfer Familien plötzlich unter enormem Druck, denn die Zeit drängt. „Wir wurden über die neue Situation erst am Freitag, 27. Januar, informiert“, sagt Sense. In Düsseldorf endet aber bereits am 3. Februar die Möglichkeit, ein Kind an einer städtischen Schule anzumelden und die Anmeldefristen an den privaten Schulen sind bereits verstrichen. „Das private Theodor-Fliedner-Gymnasium in Kaiserswerth, das noch gut erreichbar gewesen wäre, fällt deshalb für uns als Alternative jetzt weg“, sagt Senses. Sie möchte nun ihr Glück am städtischen Max-Planck-Gymnasium in Stockum versuchen. Diese Schule konnten sie und ihre Tochter allerdings bislang noch nicht kennenlernen, denn als dort der Tag der offenen Tür war, schauten sie sich gemeinsam mit anderen Familien aus Angermund das Gymnasium in Lintorf an.