Acht Rettungswagen im Einsatz Neun Menschen bei Unfall mit Linienbus in Ratingen verletzt

Der Linienbus war gegen 14.50 Uhr auf der Fritz-Bauer-Straße in Höhe Tiefenbroich von der Fahrbahn abgekommen und kam in einem Grünstreifen zum Stehen, an den Kleingärten anschließen. Die Frontscheibe des Busses wurde eingedrückt, er hatte zwei Bäume touchiert. Dabei wurden nach Angaben von Einsatzleiter Michael Weyel vor Ort neun Personen in dem Bus verletzt, weitere zehn Personen blieben unverletzt. „Der Fahrer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, eine weitere Person ist mittelschwer, sieben leicht verletzt“, so Weyel weiter.