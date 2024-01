Kultur in Ratingen Musikschule startet mit Konzert ins neue Jahr

Nach der Pause gibt Musikschulleiter Paul Sevenich dem langjährigen Orchestermitglied Jannis Deroche die Gelegenheit, mit seinem Instrument solistisch in den Vordergrund zu treten. Das „Bariton“ kann klanglich wie technisch zeigen, was in ihm steckt. Neben weiteren Titel wie der Filmmusik zu „The Greatest Showman“ würdigt das Jugendblasorchester mit „Tina Turner: Simply The Best“ die im vergangenen Jahr verstorbene Sängerin.