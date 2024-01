Oberschlesisches Landesmuseum Museum startet mit neue Ausstellung ins Jahr

Vor allem die symbolträchtige Raute überträgt sie in Acryl auf Leinwand. Sie lässt sie auf der Spitze tanzen und fängt mit ihr das Licht ein. Es ist ein Wechselspiel zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, zwischen Stillstand und Bewegung. Tatarczyk schätzt diese Form nicht nur wegen ihrer Ästhetik: Ihr Werk steht für die Fortführung der konkreten Kunst. Anna Tatarczyk studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. A. R. Penck und Prof. Siegfried Anzinger, war zwei Jahre lang Assistentin bei Jörg Immendorf. und nahm an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil. Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf und Wuppertal.