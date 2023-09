Ab dem 5. September Neues Wellness-Angebot im Allwetterbad Lintorf

Seit dem Jahr 2019 war die Massagepraxis im Allwetterbad in Lintorf in erster Linie aufgrund der Corona-Pandemie unbesetzt – doch dies ändert sich in Kürze wieder: Ab dem 5. September bietet Kathrin van de Sand als neue Pächterin einen bunten Mix an Wellnessangeboten in den Räumlichkeiten der Sauna Lintorf an. Neben der klassischen Rücken-, Gesichts- und Ganzkörpermassage können sich die Gäste auch auf Hot-Stone-Massagen freuen, Entspannungsmeditationen komplettieren das Angebot.