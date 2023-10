Neues Symstem für St. Peter und Paul Damit die Kerzen umweltfreundlich abbrennen

Ratingen · Die Ständer für die Opferkerzen in der Marienkapelle waren in die Jahre gekommen, einer konnte gar nicht mehr genutzt werden. Die Suche nach Ersatz ist gar nicht so einfach.

06.10.2023, 12:02 Uhr

Pfarrer Daniel Schilling und Küsterin Claudia Maria Kost stellen in der Kirche Sankt Peter und Paul die neuartigen Opferkerzen vor. Foto: Ulrich Bangert/Bangert

Von Gabriele Hannen-Berning

Unter uns Pastorentöchtern gesagt, also, mal ganz im Vertrauen, gilt die Marienkapelle in der Kirche St. Peter und Paul (an der Seite zur Oberstraße) als sehr zuverlässig, wenn’s um Bitten geht. Das heißt, wer dort eine Kerze anzündet und recht innig für sich oder andere Fürbitten gen Himmel schickt, der soll ziemlich zuverlässig Erfüllung finden. Sagt man. Immerhin war auch Pastor Daniel Schilling überrascht, wie stark die Kapelle frequentiert wird – richtig und lange leer ist sie selten. Man hat schließlich viel zu erbitten und sich nach getaner Wohltat auch zu bedanken. Und beides kann man vermittels Kerzen trefflich tun.