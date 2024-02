Kultur in Ratingen Von Bummelzügen und Work-Life-Balance

Die rasende Reporterin Paula Peter befragt Ratinger Passanten zur missratenen Jugend von heute, die an nichts anderes mehr denken kann als an ihre „Work-Life-Balance“. Statt kräftig in die Hände zu spucken, um das sinkende Bruttosozialprodukt zu steigern. So wie Generationen zuvor. Oder nur noch vor dem Smartphone zu hocken, um zu influencen (neudeutsch für faulenzen).