Kultur in Ratingen Rampenlicht: Neues Programm ist da

Chor Das Finale der Veranstaltungsreihe bestreitet am Sonntag, 5. Mai, um 19 Uhr der preisgekrönte Chor „BonnVoice“ mit seinem Konzert „Here`s to life – Lieblingsstücke“. Der 2018 beim WDR-Landeswettbewerb ausgezeichnete „Beste Chor im Westen“ vertrat Deutschland beim „Eurovision Choir of The Year 2019 “ in Göteborg. BonnVoice ist zudem Gewinner weiterer erster Preise, zuletzt auf dem Deutschen Chorfest 2022 in Leipzig in der Kategorie Folklore/Weltmusik. Mit dem Slogan „Geht ins Ohr, bleibt im Herzen“ nimmt er seine Gäste mit auf unterschiedliche musikalische Reisen.