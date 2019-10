Lehrerkabarett : „Pultakrobaten“ machen aus Schulalltag Kabarett

Nicht einfach in die Klasse rufen – sondern aufzeigen! Aus pädagogischem Wissen darf gern auch mal Satire werden. Foto: RP/v. Kürten

Lintorf Mit einer Menge eigenwilliger Ideen und neuem Programm war das Lehrer-Ensemble wieder zu Gast in Lintorf.

Lehrermangel, Datenschutzverordnung, unzulängliche Sauberkeit in der Schule, Eltern, die ihren Kindern nichts zutrauen, mangelnde technische Ausstattung, Rechtschreibregelwerk und Einiges mehr – die Liste der der Pultakrobaten ist lang. Mit seinem neuen Programm zeigte das Ensemble nach einer erfolgreichen Vorstellung vor einiger Zeit in Mettmann auch in Lintorf wieder Sketche und spritzige Gesangseinlagen über Aktuelles aus der Schulpolitik und den Lehrer-Berufsalltag.

Längst hat sich die Truppe, bestehend aus Lehrern aus dem Kreis Mettmann, im Umkreis einen Namen gemacht, die Zuschauer konnten sich daher auf viele bekannte Gesichter auf der Bühne freuen, die in gewohnter Weise wieder Schule, Lehrer, Schüler und Eltern gekonnt witzig und hintergründig aufs Korn genommenen haben. Und einige der behandelten Themen scheinen Dauerbrenner zu sein, wie beispielsweise die Bewerbungsgespräche auf eine Lehrerstelle an einer Grundschule gleich zu Beginn der Vorstellung. Weder der Seiteneinsteiger aus der Politik, der seine im Parlament gelernten rhetorischen Fähigkeiten auf die Schüler anwenden wollte, noch die ausgebildete Lehrkraft, die auf keinen Fall „Verwalterin des Elends in der Schule“ sein will oder die Engländerin, die ihre Muttersprache bereits perfekt in Wort und Schrift den Erstklässlern vermitteln wollte, schienen für den Posten geeignet zu sein.

Nicht nur diese sondern auch die weiteren Darbietungen über unnötige Bürokratie, skurrile BGH-Urteile und sonstige Stolpersteine, die den Schulalltag erschweren, ließen die Zuschauer immer wieder auflachen und applaudieren. Sie machten fleißig mit, als der „Schul-Opa“ wirkungsvolle Atmungs- und Bewegungsübungen vorstellte, um gesund zu bleiben, damit man auch im Alter fit für die Lehrtätigkeit sei und stimmten gegen Ende der Vorstellung für die aberwitzigste Eltern-Email ab, bei der so mancher Zuschauer sich kopfschüttelnd fragte, ob diese wirklich echt seien. „Sie sind wirklich so in der Schule eingegangen. Wir haben für das Stück nur die Namen der Beteiligten geändert“, bestätigte PultAkrobatin Tatjana Debuck.

Einhellige Meinung der Zuschauer am Ende der Vorstellung, aber auch schon während der Pause war, dass es wieder ein höchst abwechslungsreicher und amüsanter Abend gewesen sei, bei dem die Lachmuskeln kräftig beansprucht wurden.