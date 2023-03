Wirtschaft in Ratingen Startup erfindet Rollo, das Strom erzeugt

Eine gute Idee zu haben ist noch lange keine Eintrittskarte in die Geschäftswelt. Das mussten Morris Haid und Florian Legermann in den vergangenen Jahren feststellen. Mit ihrem Strom-produzierenden Rollo Raffsun konnten sie zwar die Jury beim Changes Award überzeugen, danach folgte aber ein langer – mitunter steiniger – Weg. Dennoch sind die beiden Ratinger so überzeugt von ihrem Produkt, dass sie drangeblieben sind. Im kommenden Jahr soll es endlich Marktreife erlangen.